Sufrió un accidente en moto y su familia pide apoyo: necesita ropa, agua y muletas

La familia de Lucas atraviesa un momento desesperante luego de que el joven sufriera un grave accidente en motocicleta que resultó en la perforación de parte de su talón.

Lucas se encuentra actualmente internado en Orán, mientras su madre, Cintia, y su tía, Adriana, luchan por conseguir los recursos para acompañarlo y asegurar su recuperación.

La madre, entrevistada por UVC Canal 10 de Embarcación, relató el doloroso momento: “Mi hija iba en la moto con mi hijo Lucas, el metió el pie en medio de la rayo y se le perforó el talón con uno de los artefactos de la moto”.

El joven ya fue operado por un traumatólogo, pero su estado requiere vigilancia constante. La madre detalló que debe permanecer internado: “Se tiene que quedar una semana, lo están controlando para que no se le haga negro el tajo”.

La necesidad más urgente de la madre es poder trasladarse para estar con él y llevarle insumos básicos. "El ahora está con su papá en Orán, así que quiero saber si me pueden colaborar con el pasaje para poder ir. Necesitamos ropa, agua y muletas porque el no va a poder apoyar el pie, si nos pueden colaborar", expresó la madre conmovida.

Además de los viáticos y elementos básicos, la familia también necesita muletas para cuando Lucas sea dado de alta.

Quienes deseen colaborar económicamente para los gastos de pasaje y estadía pueden hacerlo a través del siguiente alias: