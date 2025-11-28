Piden ayuda para una niña no vidente que perdió su bastón durante un traslado

Génesis tiene 5 años y es no vidente desde nacimiento, desafortunadamente al tomar un Uber para trasladarse de una consulta médica rutinaria hacia la escuela Corina Lona, donde cursa la salita de 5 años olvidó su bastón, el que le permite trasladarse de manera autónoma ya que su mamá también es no vidente.

InformateSalta dialogó con Belén, madre de Génesis en la mañana de este viernes y nos adelantó que en el transcurso de la mañana podrían restituirle el bastón a la pequeña, además nos contó la importancia del mismo que cabe aclarar es "casero".

"Hace como un año lo tiene, nosotros lo armamos al bastón, en Salta no venden para niños. Al de Génesis lo armé con tramitos de bastones de mi nena más grande" la cual es no vidente.

En cuanto a los costos del bastón, explicó que no está bien al tanto, pero que cuando quiso comprar le resultó caro y optó por armar siempre para sus dos hijas "El que compro para mí y para mi nena más grande nos salió $40 mil".

Explicó que la patología de sus dos hijas es de carácter "genéticas" por que su padre y ella son no videntes. En el caso de Génesis, su patología se llama Microstalmía bilateral, que tiene que ver con que no se desarrolló el ojo durante la gestación"

Por ahora Belén y Génesis esperan que la persona que las contactó le acerquen el bastón que dicen haber encontrado.

De igual manera les dejamos a disposición el contacto de Belén por cualquier información 3875655029.