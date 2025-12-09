Intentó coimear a un agente tras dar positivo en alcoholemia y luego los amenazó

Una joven jujeña fue detenida en el acceso sur de San Ramón de la Nueva Orán, luego de intentar sobornar a la Policía Vial tras confirmarse que manejaba con 0,62 g/l de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió cerca de las 4.10, cuando un Renault Kangoo que viajaba desde Monterrico hacia Aguas Blancas detuvo su marcha unos 200 metros antes del control vial, sobre la ruta nacional 50, lo que despertó sospechas.

Según Orán Conectado, los efectivos constataron que al volante estaba una mujer de 25 años acompañada por un hombre de 27.

Luego de realizarle el test de alcoholemia, cuyo resultado superó el límite permitido, la pareja intentó entregar dinero para evitar la infracción.

Ante la negativa policial, comenzaron a entorpecer el procedimiento, filmando a los agentes, insultándolos y advirtiendo: “Te voy a cagar escrachando, ustedes no me pueden retener el vehículo”.

El comportamiento agravó la situación y ambos fueron demorados por cohecho y resistencia a la autoridad. Además, la Policía secuestró el vehículo y retuvo la licencia de la conductora.