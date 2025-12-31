¡Suben la nafta y el gasoil! Desde enero, rige el aumento de impuestos

El Gobierno nacional anunció en el Boletín Oficial el aumento en los gravámenes para los combustibles a partir de enero de 2026 impactando directamente en el precio de la nafta y el gas oil.

Fue oficializado mediante el Boletín Oficial, a través del Decreto 929/2025, el cual lleva la firma del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El aumento en los impuestos será para las naftas de $17,291 y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, el aumento será de $14,390 por litro en el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,640 por litro por el gravamen al CO₂.

La justificación por parte del oficialismo según indica el boletín resulta necesaria para “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Este anunció se da en el marco de una serie de actualizaciones mensuales que se realizan desde 2024.

Los montos actualizados derivan de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cabe decir que el Gobierno había dilatado este aumento en el mes de noviembre y anunció que los pendientes se realizarían a inicios del 2026 para la nafta súper, virgen y el gasoil.

Es importante aclarar, que el gravamen al dióxido de carbono, tiene como objetivo específicamente la emisión de gases contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, sumándose al impuesto principal de los combustibles líquidos. Aunque representa un porcentaje menor de la carga impositiva, se actualiza de forma automática.