Transporte por plataformas digitales: Podrán trabajar en La Caldera, Capital y Vaqueros sin restricciones

Municipal10/12/2025
la caldera vaqueros UBER capital app

Se firmó un convenio entre el intendente de Capital, Emiliano Durand, el de Vaqueros, Daniel Moreno, y el de La Caldera, Diego Sumbay, para poder trabajar de forma articulada en relación al transporte a través de las plataformas digitales. 

Con este convenio que coordinó que los conductores y vehículos registrados en algunas de las tres jurisdicciones, podrán prestar servicios y circular son la obligación de realizar nuevos trámites, inscripciones o permisos adicionales, siempre que cuenten con la documentación vigente emitida por su municipio de origen.

la caldera emiliano durand diego sumbay la caldera

Para esto, las intendencias compartirán las bases de datos, unificarán criterios de fiscalización y desarrollar acciones conjuntas de capacitación, asistencia técnica y modernización administrativa, con el fin de optimizar los procedimientos de control.

 daniel moreno vaqueros apps transporte uber

 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día