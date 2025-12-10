Transporte por plataformas digitales: Podrán trabajar en La Caldera, Capital y Vaqueros sin restricciones

Se firmó un convenio entre el intendente de Capital, Emiliano Durand, el de Vaqueros, Daniel Moreno, y el de La Caldera, Diego Sumbay, para poder trabajar de forma articulada en relación al transporte a través de las plataformas digitales.

Con este convenio que coordinó que los conductores y vehículos registrados en algunas de las tres jurisdicciones, podrán prestar servicios y circular son la obligación de realizar nuevos trámites, inscripciones o permisos adicionales, siempre que cuenten con la documentación vigente emitida por su municipio de origen.

Para esto, las intendencias compartirán las bases de datos, unificarán criterios de fiscalización y desarrollar acciones conjuntas de capacitación, asistencia técnica y modernización administrativa, con el fin de optimizar los procedimientos de control.