Habilitaron también en Córdoba a UBER: Habrá un registro municipal

La Municipalidad de Córdoba habilitó a la empresa UBER y una aplicación local, Viajá Ya, a brindar el servicio de transporte público mediante aplicaciones.

Para poder trabajar, los choferes y vehículos vinculados a las tres firmas pueden inscribirse en el Registro Digital Municipal e iniciar los trámites necesarios para poder prestar el servicio de manera legal en la ciudad de Córdoba.

Para los choferes, será requisito presentar DNI, licencia de conducir profesional clase D1, póliza de cobertura de ART o seguro de accidentes personales, certificado de antecedentes nacional y provincial sin causas ni condenas penales pendientes y certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.

Todo el procedimiento e instructivos paso a paso se pueden realizar desde https://cordoba.gob.ar/registro-digital/.