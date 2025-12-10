Hallan a un perro colgado de una tapia en Rosario de la Frontera

En Rosario de la Frontera tuvo lugar un hecho atroz que muestra el maltrato animal en una de sus máximas expresiones, encontraron a un perro sin vida colgado de una tapia.

En las redes sociales circuló esta información acompañada de una foto impactante, que genera dolor y bronca a quien la ve, dejando estupefactos a quienes protegen y tienen un mínimo de empatía y amor por los animales: un perro de porte pequeño colgado de una soga.

En B° Exprovipo, frente ruta 9/34 se produjo el hallazgo, ya que mientras caminaba por el lugar, una mujer divisó la aberrante escena.

“No puedo quedarme callada ni mirar a un costado frente a un acto tan cruel e inhumano”.

Según El Vocero Hoy la mujer agregó en su publicación de redes sociales: “(…) No sé hace cuanto tiempo estará ahí, pero encontrarte con esto te parte el alma (…) Al HDP que hizo esto ojalá que la vida le devuelva lo que hizo, ya que solo demuestra ser una persona con una maldad y crueldad enorme”.

Esta exposición del animal sin vida la llenó aún más de indignación, ya que demuestra como la vida del can no tenía valor para quien lo hizo: “Realmente es un acto de enorme crueldad hacia un animal que ni siquiera puede defenderse”.

Ante el repudio social, se espera que se avance en la identificación del responsable y se den las sanciones correspondientes.