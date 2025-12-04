Rosario de la Frontera: Un camión cisterna derramó ácido clorhídrico, "no existe riesgo alguno"

Esta mañana un camión cisterna sufrió un derrame de ácido clorhídrico en Rosario de la Frontera. El incidente que ocurrió alrededor de las 07:30 desencadenó un amplio despliegue de los organismos de seguridad y la implementación de una evaluación de riesgo.

Fueron el chófer y los empleados de la estación de servicio quienes advirtieron una intensa emanación de gases y un característico olor fuerte y picante que rápidamente provocó irritación en los ojos y las vías respiratorias por lo que se aplicó el plan de emergencia.

Los Bomberos Voluntarios, junto a personal de Defensa Civil, Policía de la Provincia de Salta y la Municipalidad tomaron control de la situación. El foco principal fue cometer el derrame y neutralizar el producto para evitar una reacción explosiva.

El comunicado de la empresa

Desde la empresa, Aconcagua, emitieron un comunicado en conjunto al Comité de Crisis Municipal. En el documento sostienen que el ácido clorhídrico es un producto corrosivo que en contacto con el agua o la humedad del aire desprende vapores que se compartan como irritantes. Es por esto que se realizó la evacuación correspondiente con todas las normas de seguridad vigente y los protocolos correspondientes.

Los trabajos fueron enfocados en contener la pérdida y de esta manera que dejen de emitirse vapores.

La zona en la que ocurrió el derrame "será caracterizada como residuo peligroso". Es por esto que se retirara la sustancia y se repondrá el suele a su condición original de base.

La empresa implementará un plan de contigencia debido al incidente. En este sentido, además, se desplazarán los recursos necesarios y el personal especializado de Hazmat Argentina que se dedicarán a las tareas de remediación.

Por último aseguraron que "no existe riesgo alguno debido a que la situación está totalmente contenida".