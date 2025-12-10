Pese a su condena, "Kila" Gonza se presentó para asumir su banca en el Concejo de San Lorenzo

La localidad de San Lorenzo vive foco de atención esta mañana, tras la asunción de Ernesto “Kila” Gonza como concejal de la comuna, a pesar de contar con una condena de primera instancia por fraude a la administración pública, fallo que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, generando sorpresa en la comunidad.

La polémica se suscitó debido a que las notificaciones de la sentencia fueron suspendidas repetidamente y, como las mismas no procedieron, Gonza, quien fue electo, aprovechó que la condena aún no está firme para presentarse a jurar su cargo este miércoles por la mañana.

Consultado sobre la condena, el exintendente se declaró inocente y afirmó ser víctima de una persecución política y una difamación constante. "Dicen que ahora soy culpable, de esto o de aquello… Yo soy inocente, a mí se me creó y se me difamó de todo", sostuvo Gonza al dialogar con Multivisión Federal.

El exfuncionario explicó que la causa se originó por supuestos incumplimientos en obras, como la construcción de un puente y casillas. Sin embargo, defendió la legalidad de los proyectos: "La causa fue por incumplimientos de funciones... el puente se realizó, fue con fondos de la provincia, obras certificadas".

Además, Gonza denunció irregularidades en el proceso judicial, indicando que hubo "bastantes vicios", como la presencia de testigos que consideró innecesarios y el uso de fotocopias para juzgarlo. Aseguró que los expedientes originales se perdieron y que su caso es un intento por dejarlo fuera de la política.

Finalmente, Gonza ratificó su decisión de asumir el cargo amparado en el estado procesal de la condena: "Como la sentencia todavía no está firme, estamos ahí, mis abogados están en eso", concluyó resaltando que los pasos siguientes los resolverían sus representantes legales.