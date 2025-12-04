San Lorenzo se prepara para la Carrera Noctura del próximo 6 de diciembre

La localidad de San Lorenzo se prepara para un evento deportivo y turístico que espera quedar registrado en la memoria de todos los participantes; la 5ta edición de la Carrera Nocturna.

La jornada del 6 de diciembre se realizará la competencia que contará con cuatro categorías; 4K participativos y 7K, 14K y 21K competitivos. Se debe destacar que 350 personas ya se han inscripto.

Desde la organización destacaron que la iniciativa se convirtió en una oportunidad para ampliar y promover la oferta turística local. La Municipalidad de San Lorenzo acompaña el evento, haciendo posible que se cuente con promociones para diferentes atractivos como hoteles y cabañas.

El epicentro de la competencia será la Plaza Ejército Argentino, donde se realizará tanto la largada como la llegada. Además, el evento será abierto al público para que vecinos y visitantes puedan seguir la carrera desde distintos puntos.