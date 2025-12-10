B° El Carmen: Un camión chocó con dos columnas y dejó a los vecinos sin luz

B° El Carmen: Un camión chocó con dos columnas y dejó a los vecinos sin luzAccidente10/12/2025
En horas de la siesta los vecinos se vieron afectados por un accidente que los dejó sin servicio eléctrico.
Un camión impactó con dos columnas de media tensión en B° El Carmen ocasionando daños en la red eléctrica e interrumpió el suministro a usuarios de calles Rivadavia, Maipú, Luis Burela, Necochea y zonas aledañas.
Desde EDESA, informaron que el servicio ya comenzó a restablecerse de manera parcial. “Nuestros equipos trabajan en el lugar para reparar las estructuras afectadas y normalizar el suministro en el menor tiempo posible” informaron desde la empresa.
