B° El Carmen: Un camión chocó con dos columnas y dejó a los vecinos sin luz

Accidente10/12/2025
accidente sin luz edesa

En horas de la siesta los vecinos se vieron afectados por un accidente que los dejó sin servicio eléctrico. 

Un camión impactó con dos columnas de media tensión en B° El Carmen ocasionando daños en la red eléctrica e interrumpió el suministro a usuarios de calles Rivadavia, Maipú, Luis Burela, Necochea y zonas aledañas.

Desde EDESA, informaron que el servicio ya comenzó a restablecerse de manera parcial. “Nuestros equipos trabajan en el lugar para reparar las estructuras afectadas y normalizar el suministro en el menor tiempo posible” informaron desde la empresa.

camión luz corte accidente

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día