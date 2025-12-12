Atención vecinos de B° Ceferino: Desinfectarán el Centro de Salud el fin de semana

Salud12/12/2025
centro de salud barrio ceferino

Este fin de semana se llevarán a cabo actividades de desinfección en el Centro de Salud de barrio Ceferino, por lo que la atención al público se verá interrumpida a partir de las 7, reanudándose el domingo 14, en el horario de 7 a 20.

El centro de salud está ubicado en La Florida 1701, en B° Ceferino.

Los vecinos que precisen atención médica, se recomienda acercarse al Centro de Salud cabedera del nodo, en Villa Lavalle, o en los dispositivos en Villa San Antonio y Hernando de Lerma.

La asistencia se retomará con normalidad el domingo 14.

