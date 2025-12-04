Alertan por el faltante de sangre 0Rh positivo y piden acercarse a donar

Salud04/12/2025
donacion-sangre

Desde el Centro de Hemoterapia alertaron nuevamente por la baja en el stock de sangre, 

"Debido a la situación crítica del stock de sangre del grupo “0” factor Rh positivo, convocamos a la comunidad con carácter de urgente a efectuar su donación" aseguraron desde el dispositivo de salud. Los interesados pueden acercarse a la sede de calle Bolívar 687.

sifilisSalta ya registró 785 casos de sífilis en lo que va del año: Es prevenible y tiene tratamiento gratuito

El Centro se encuentra abierto de lunes a viernes de 7 a 17, mientras que los sábados funciona de 7 a 12.

Quienes quieran donar, deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

sífiliss2Aumento de casos de sífilis: “Tiene cura, a veces no se detecta porque la gente lo deja pasar”



Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día