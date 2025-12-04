Alertan por el faltante de sangre 0Rh positivo y piden acercarse a donar

Alertan por el faltante de sangre 0Rh positivo y piden acercarse a donarSalud04/12/2025
Desde el Centro de Hemoterapia alertaron nuevamente por la baja en el stock de sangre,
"Debido a la situación crítica del stock de sangre del grupo “0” factor Rh positivo, convocamos a la comunidad con carácter de urgente a efectuar su donación" aseguraron desde el dispositivo de salud. Los interesados pueden acercarse a la sede de calle Bolívar 687.
Salta ya registró 785 casos de sífilis en lo que va del año: Es prevenible y tiene tratamiento gratuito
El Centro se encuentra abierto de lunes a viernes de 7 a 17, mientras que los sábados funciona de 7 a 12.
Quienes quieran donar, deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.
