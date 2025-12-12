Por las fiestas, incrementan patrullajes y vigilancia con cámaras del 911 en el centro

Con la llegada de fin de año y el devenir inminente de las fiestas para cerrar el 2025, también se vuelve inevitable un aumento de la circulación de salteños en el micro y macro centro capitalino, con aquellos peatones buscando regalos, haciendo las compras para las celebraciones, entre otras actividades propias de la época.

En vista de tal aumento del caudal de peatones, desde la Policía están intensificando todo su accionar preventivo en el centro capitalino, con el fin de evitar hechos de mayor gravedad, el aprovechamiento de malvivientes y que los ciudadanos puedan hacer sus actividades con tranquilidad.

Al respecto el comisario general Darío Guzmán habló con Multivisión Federal donde ahondó en los detalles. “Se hace el operativo de fin de año, a cargo de la Dirección General de Seguridad, donde se incrementa el patrullaje en el casco céntrico”, mencionó.

A esto sumó que a la fecha ya hay más de 50 efectivos que están circulando por el micro y macro centro, sin contar aquel personal que está afectado a acompañar a inspectores de la Municipalidad de Salta en los operativos por la presencia de vendedores ambulantes, por ejemplo.

“No obstante incrementamos el patrullaje con el personal de seguridad, además de personal de la motorizada”, aseveró Guzmán agregando que, si bien al momento hay 18 puestos del Centro de Vigilancia del 911, ahora pasarán a tener 24 para contar con un mejor panorama de la ciudad.

“Estos elementos son desplazados para atender a las numerosas llamadas que se incrementan para estas fechas, los desplazamos para verificar incidentes que puedan ocurrir en la jurisdicción”, mencionó el comisario para concluir sobre los preparativos de la fuerza para estas semanas.