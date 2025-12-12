Velocidad, alcohol y distracción, los principales factores de siniestros viales fatales

El 2025 esta a días de terminar y los números de víctimas fatales en siniestros viales es alarmante. Hasta el momento, se registran 123 fallecidos, registrándose en lo que va de diciembre 6 de ellos. Cabe recordar que en 2024 se registraron 140 víctimas fatales.

En razón de estos números, Adríán Sánchez Rosado, Director general de Seguridad Vial de la provincia se refirió a los principales factores que terminan con numerosos fallecidos y lesionados: "Tenemos varios hechos que son multicausales, pero estaría como principal factor la velocidad, es el principal factor por el cual las personas pierden la vida o sufren heridas realmente graves o con secuelas permanentes y hospitalizaciones en muchos de los casos".

Agregó que otros de los factores que se reconocen en estos hechos viales lamentables, tiene que ver con el consumo de bebidas alcoholicas y la distracción: "Es un hecho importante y preponderante en todo lo que tiene que ver la siniestralidad vial y ahora se suma la distracción, en muchos hechos graves las personas no están descansados lo suficiente, se están durmiendo. Están perdiendo el control del vehículo por estar con algún disposiitivo, celular, gps, algún tipo de distracción. Esos segundos de distracción son muchos metros, va depender de la velocidad a la que va".

Destacó que en el caso de víctimas fatales: "Se observa como recurrente el hecho de no haber tenido el casco protector correctamente colocado, o no haber tenido el cinturón de seguridad, por eso se observan lesiones graves en la cabeza, a la altura del torso, pecho con golpes realmente significativos por no haber tenido los dispositivos de seguridad convenientemente colocados".

Números que alarman

Según explicó el Director general, Diciembre comenzó complicado: "Ya son 6 las víctimas que llevamos durante el mes de diciembre, son 123 las víctimas durante lo que va del año, necesitamos que tomen conciencia por el tema del consumo de bebidas alcoholicas. Tengan en cuenta que si da positivo una multa mínima por alcoholemia vale $338.000 y hasta $800.000 o $900.000 cuando un uber te sale $8000, te evitarías un dolor de cabeza y sería una muestra de conciencia y respeto por el prójimo" cerró por Multivisión Federal.