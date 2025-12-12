La UCR fue a elecciones y tiene nuevo presidente: El más joven de la historia

Este viernes la Unión Civica a nivel nacional se convocó a elecciones y eligió el reemplazante de Martín Lousteau.

El Plenario de Delegados de la UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional con 81 votos a favor. Se trata del intendente de Venado Tuerto, quien sucederá a Martín Lousteau tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

Chiarella fue propuesto por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Se trata del presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo.

Chiarella estará acompañada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra; En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

De los 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, asistieron unos 90 en representación de las provincias, además de los representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

El acto contó con la presencia de Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).