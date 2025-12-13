Racing y Estudiantes juegan una final con pasaje a la Libertadores

Luego de ganar clásicos como visitantes en semifinales, la Academia y el Pincha se enfrentan en Santiago del Estero por el título del Clausura y un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Racing y Estudiantes se enfrentarán este sábado desde las 21.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en la gran final del Torneo Clausura 2025. Luego de superar instancias decisivas con triunfos de alto impacto emocional —ambos ganaron clásicos como visitantes en semifinales—, la Academia y el Pincha buscarán cerrar el año con un título y, además, asegurarse la clasificación directa a la Copa Libertadores.

El equipo de Gustavo Costas llega con la ilusión de levantar un trofeo por segundo año consecutivo. Racing viene de eliminar a Boca en La Bombonera con una muestra de carácter, pese a algunas ausencias importantes. Para la final, el DT recupera a Gastón Martirena y Santiago Sosa, ya habilitados tras cumplir sanción, y celebra el regreso al gol de Adrián “Maravilla” Martínez, que cortó una sequía de diez partidos. La Academia, que fue tercera en su zona durante la fase regular, dejó en el camino a River en octavos, a Tigre en cuartos y ahora intentará romper una racha adversa ante Estudiantes, rival frente al cual no ganó en los últimos cuatro enfrentamientos.

Del otro lado aparece un Estudiantes fortalecido desde la adversidad. El equipo de Eduardo Domínguez protagonizó una remontada inesperada tras clasificar octavo en su zona y luego eliminar a Rosario Central, Central Córdoba y a Gimnasia en un clásico inolvidable disputado en el Bosque. Con un gol de Tiago Palacios, el Pincha se metió en la final en medio de un clima institucional tenso por las sanciones de la AFA, que motivaron incluso una presentación de Juan Sebastián Verón ante el TAS. Para este partido decisivo, Domínguez contará nuevamente con Guido Carrillo, tras cumplir cuatro fechas de suspensión, y destacó en la previa que “llegan bien” y que se trata de “los dos mejores equipos del país”.

Cabe recordar que Estudiantes ya derrotó a Racing en la fecha 3 del Clausura, cuando se impuso en el Cilindro de Avellaneda, antecedente que suma picante a una definición que promete intensidad y alto voltaje futbolístico.

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 21.00

Estadio: Único de Santiago del Estero

Arbitraje: Nicolás Ramírez

TV: ESPN Premium y TNT Premium