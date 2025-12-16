Ratificaron la condena del “Kila” Gonza: No puede ejercer cargo públicos

Se llevó adelante una nueva audiencia en relación a la situación del ex intendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza. Esta vez, la audiencia estuvo a cargo del Tribunal de Impugnación, por ante la Sala IV.

Durante la misma, se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular, es decir, haber ganado elecciones.

También está privado del derecho electoral; la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas; la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.

Gonza, además, tiene una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, idéntica a la impuesta en audiencia anterior respecto al coimputado Sergio Armando.

En el caso del ex intendente de San Lorenzo, se impuso además la pena accesoria de inhabilitación ya que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones en su calidad de Intendente.

El actual concejal por San Lorenzo fue condenado por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.