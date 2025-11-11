Casi una semana después, se presentó el “Kila” Gonza ante la justicia

La semana pasada el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza, debía presentarse en audiencia ante el juez Ezequiel Molinati. Sin embargo, no se presentó por lo que el fiscal Ramiro Ramos Ossorio solicitó su detención.

El juez Molinati aceptó la solicitud del fiscal y pidió su detención. Finalmente, el ex jefe comunal se presentó ante el magistrado por lo que el pedido quedó temporalmente sin efecto.

Ahora, se deberá fijar una nueva audiencia para determinar la pena que le compete.

Gonza había sido declarado en rebeldía tras no comparecer al Tribunal de Impugnación, en un proceso en el que se lo juzga por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.