Casi una semana después, se presentó el “Kila” Gonza ante la justicia

Justicia11/11/2025
kila gonza

La semana pasada el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza, debía presentarse en audiencia ante el juez Ezequiel Molinati. Sin embargo, no se presentó por lo que el fiscal Ramiro Ramos Ossorio solicitó su detención.

El juez Molinati aceptó la solicitud del fiscal y pidió su detención. Finalmente, el ex jefe comunal se presentó ante el magistrado por lo que el pedido quedó temporalmente sin efecto. 

kila gonzaOrdenaron la detención del exintendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza

Ahora, se deberá fijar una nueva audiencia para determinar la pena que le compete.

Gonza había sido declarado en rebeldía tras no comparecer al Tribunal de Impugnación, en un proceso en el que se lo juzga por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.

Kila GonzaSan Lorenzo: El presidente del Concejo pide que Gonza devuelva la plata de la gente

