¿Qué se necesita para circular en regla por las rutas salteñas?

Se acerca el verano y miles de automovilistas se preparan para salir a las rutas salteñas, ya sean locales o turistas siempre conviene repasar los requisitos de la normativa. En este contexto InformateSalta dialogó con Francisco Fleming, Subsecretario de Seguridad Vial, quien detalló todos los requisitos que pueden solicitarse en las rutas de la Provincia de Salta.

"Para que tengamos un transitar sin inconvenientes, para no padecer demoras durante la fiscalización de las diferentes jurisdicciones es importante tener la documentación a mano para poder exhibirla", recomendó en primer lugar.

En este sentido explicó que en los controles se puede solicitar:

Revisación Técnica Vehícular

Seguro

Licencia de conducir

Matafuegos

El funcionario recomendó además contar con un botiquín, revisar la calibración de las ruedas y el estado general del vehículo para evitar cualquier inconveniente.

Además de los pedidos que se pueden dar durante un control, es importante destacar la importancia de conducir siempre con luz baja encendida, cinturon de seguridad colocado para todos los tripulantes y no conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas.

Fleming finalizó pidiendo que debido a los cambios de clima repentinos que pueden llegar a darse, "se debe circular con precaución".