Circunvalación: Además de las cámaras, habrá controles fijos y alcoholemia

La Municipalidad de San Lorenzo y el Ministerio de Seguridad firmaron un convenio de cooperación en materia vial que permitirá a la Policía realizar controles viales, labrar y juzgar infracciones, capacitar al personal de tránsito local y desarrollar campañas de concientización dirigidas a la comunidad.

El intendente Manuel Saravia se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, para coordinar acciones que potencien la seguridad vial en la ciudad, teniendo en cuenta el crecimiento urbano y la mayor circulación vehicular.

El Dr. Saravia destacó que la firma del convenio busca “aunar esfuerzos para mejorar la seguridad en el tránsito, concientizar a la comunidad y seguir trabajando por la seguridad ciudadana”. Por su parte, el ministro Solá Usandivaras resaltó la importancia de la articulación entre municipio y Policía para reforzar controles en zonas estratégicas, reordenar el tránsito y fortalecer la seguridad preventiva. También anticipó gestiones para que San Lorenzo cuente con un Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir.

Del encuentro participaron además el secretario de Seguridad Nicolás Avellaneda, el subsecretario de Seguridad Vial Francisco Fleming, el secretario de Gobierno Jorge Klix y el director de Tránsito Sebastián Padovan.