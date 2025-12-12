El martes debuta la nueva Cámara de Diputados ¿qué temas tratarán?

Tras asumir el 24 de noviembre, los diputados provinciales, todavía no sesionaron. Será el próximo martes 16 de diciembre el debut de la nueva conformación de la Cámara Baja Provincial.

El primer punto del Acta de Labor Parlamentaria es un proyecto del Poder Ejecutivo. La propuesta de ley es para aprobar el Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Sal de Oro” entre las provincias de Catamarca y Salta.

En segundo lugar, también del Ejecutivo y relacionado con la minería para aprobar el Acuerdo de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Diablillos – Plata” entre las provincias de Catamarca y Salta.

Por último, el Ejecutivo solicitó prorrogar a partir del 2 de diciembre de 2025, y por el plazo de un año, la declaración de estado de Emergencia Hídrica, dispuesta por la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas.

El cuarto proyecto, es de diputados, autoría de Laura Cartuccia, y propone crear el Biobanco de la provincia de Salta, que funcionará en el ámbito del Hospital Dr. Arturo Oñativia, con el objeto de recolectar, procesar, conservar y distribuir muestras biológicas humanas y sus datos asociados, destinadas a fines de investigación científica, diagnósticos, estudios poblacionales y de salud pública.

A través de un proyecto de declaración de la diputada Mónica Juárez. solicita una garita en B° Tres Cerritos, en cercanías al cerro, para incrementar la seguridad. De la diputada Griselda Galleguillos, se debatirá un proyecto también relacionado con la seguridad, es para colocar cámaras en la Ruta Provincial 36.

De autoría del diputado José Gauffin y Sofía Sierra (MC), se propone adherir al Título VII “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor” de la Ley Nacional 27.743.