Diputados designaron a los representantes en el Consejo de la Magistratura

En el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, se votó la representación en el Consejo de la Magistratura en base al artículo 157 de la Constitución Provincial.

La propuesta incluye a:

Gastón Galindez representante titular por la mayoría en reemplazo de Marcelo Paz

Frida Fonseca miembro titular por la primera minoría en reemplazo de Verónica Saicha

Luis Albeza miembro suplente por la minoría en reemplazo de Sebastián Otero

La iniciativa fue aprobada con el rechazo de la oposición.