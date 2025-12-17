Diputados: Griselda Galleguillos presidirá la Comisión de Minería

En el retorno de la actividad en la Cámara de Diputados quedaron conformadas las comisiones. Una de las novedades es la presidencia en minería, que quedará en manos de la diputada por Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos.

La comisión tendrá como vicepresidente al diputado por Los Andes, Gerónimo Arjona, y Nicolás Taibo como secretario.

Se sumarán a la comisión Claudio Cansino de La Libertad Avanza, Enzo Chauque de Todos por Salta, Guillermo Durand Cornejo de Conservador Popular, Guillermo Kripper, Patricio Peñalva y Alejandro Segura de Todos por Salta.