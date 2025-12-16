A 10 años de la tragedia de los gendarmes, reclamaron justicia en Diputados

En el tramo de manifestaciones de la Cámara de Diputados, el representante por Orán, Fabián Valenzuela, recordó la tragedia en puente del arroyo Balboa en Rosario de la Frontera.

“A los héroes no se los olvida, vamos a seguir pidiendo justicia”

El pasado 14 de diciembre del 2015, se cumplió el décimo aniversario de la muerte de los 43 gendarmes pertenecientes al Destacamento Móvil 5. Los uniformados perdieron la vida cuando se dirigían a la provincia de Jujuy.

El legislador que también fue miembro de las fuerzas de seguridad nacional, reclamó justicia para “sus 43 camaradas, en su honor y gloria”. “A los héroes no se los olvida, vamos a seguir pidiendo justicia” aseveró el legislador.