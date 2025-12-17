Mentesana busca renovar su mandato en Gimnasia: Lo hecho y los próximos desafíos

Con la participación de dirigentes y socios, Marcelo Mentesana, actual presidente de Gimnasia y Tiro, presentó de manera oficial la lista "Celeste y Blanca", con la que buscará un nuevo período al frente del club en las elecciones que se realizarán este viernes 19 de diciembre.

El presidente destacó el buen momento institucional y económico que atraviesa el club y valoró el compromiso de los dirigentes que integran la lista. “Hay mucha gente comprometida y con ganas de trabajar”, señaló.

Entre los logros más destacados de la gestión, remarcó la normalización institucional y económica del club, el crecimiento sostenido de la masa societaria y el fuerte impulso a la infraestructura. “Cuando normalizamos el club teníamos alrededor de 250 socios y hoy contamos con cerca de 7 mil, lo que refleja el momento que atraviesa la institución”, sostuvo.

También destacó la construcción de un nuevo colegio en el predio de Altos de Medeiro y que a partir del año que viene comenzará a operar el jardín de infantes oficial del club. “Es un desafío muy importante", manifestó.

La Lista Celeste y Blanca está encabezada por Marcelo Mentesana como candidato a presidente, acompañado por Alberto Ramón Villagra como vicepresidente primero y Jorge Daniel Cabrera Di Bez como vicepresidente segundo.