Gimnasia y Tiro convocó a Asamblea a días de Navidad

El Club de Gimnasia y Tiro de Salta convocó formalmente a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el viernes 19 de diciembre de 2025 a las 9:00, en la sede central de la institución, ubicada en Vicente López 670, modalidad presencial.

Durante la jornada se pondrá a consideración un Orden del Día compuesto por tres puntos centrales que definirán aspectos administrativos y también el futuro institucional del club.

En primer lugar, se someterá a votación la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado. Posteriormente se tratará el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes al próximo período.

La convocatoria lleva la firma del presidente del club, Marcelo Gustavo Mentesana.