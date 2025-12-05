Biella asumió en Diputados y advirtió: “Sin empleo, ninguna reforma laboral sirve”

El diputado nacional Bernardo Biella asumió esta semana su segundo mandato como diputado nacional. En 2011, había llegado de la mano de la Unión Cívica Radical, ahora por el Frente Primero Los Salteños.

En Sin Vueltas, anticipó que una de sus principales prioridades legislativas será impulsar políticas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, un sector que, afirmó, atraviesa una situación crítica tanto desde lo económico como desde lo social.

Biella aseguró que la mayor problemática que enfrentan hoy los jubilados es la soledad, incluso por encima de las enfermedades físicas. “La enfermedad más grande que tienen nuestros adultos mayores es la soledad”, aseguró.

En este sentido, señaló que las actividades recreativas y sociales que solían realizarse en los centros de jubilados “se han reducido a un décimo”, incluyendo viajes y talleres que antes eran habituales.

“Los legisladores que vienen del interior trabajan en territorio y saben de qué se trata”

El diputado explicó que la falta de políticas públicas y la reducción de programas destinados a los adultos mayores repercuten directamente en su salud. “Cuantas más relaciones interpersonales tienen nuestros adultos mayores, menos medicamentos para la presión toman, menos problemas de obesidad, diabetes o depresión presentan”, afirmó.

En este marco, adelantó que trabajará junto a asociaciones de centros de jubilados y que gestionará ante el PAMI la restitución de recursos que permitían sostener actividades, talleres, laborterapia e incluso viajes que “eran pagados por los propios abuelos y hoy hasta eso se les ha restringido”.

Consultado sobre cómo logrará acuerdos en un Congreso fragmentado, Biella sostuvo que la clave está en trabajar sobre temas transversales, como salud, tercera edad y problemáticas que las provincias conocen de primera mano. “Los legisladores que vienen del interior trabajan en territorio y saben de qué se trata”, indicó.

Además, remarcó que no siempre es necesario tocar grandes partidas presupuestarias, sino “generar la partida necesaria y priorizar” políticas con impacto social.

El médico llamó a evitar la confrontación y promover una dinámica de construcción colectiva. “La soberbia y las discusiones fatuas no llevan a ningún lado. Hay que escuchar más y buscar consensos” consideró.

Por otro lado, advirtió sobre la delicada situación económica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, y su impacto directo en el empleo. “Si no generamos empleo, no sirve una reforma laboral; hoy vemos empresas cerrando y más gente en la calle”, expresó al analizar el escenario actual.

Biella señaló que las pymes “están pasando su peor momento” y reclamó exenciones impositivas importantes para que puedan sostenerse y volver a contratar trabajadores. “Sin un alivio fiscal concreto, es imposible que tomen personal”, insistió.

Respecto a su labor legislativa, afirmó que su objetivo será gestionar para Salta mayor presupuesto destinado a obra pública, salud y educación, áreas que considera prioritarias para evitar un mayor deterioro social.

Por último, remarcó la necesidad de que el Gobierno nacional cumpla con los compromisos asumidos. “Necesitamos que se ejecuten las obras prometidas porque son fundamentales para la seguridad, el transporte y el turismo”, sostuvo.