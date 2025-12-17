Provincia y gremios cerraron un nuevo aumento y un bono de $200.000

Provincia y gremios cerraron un nuevo aumento y un bono de $200.000Gobierno17/12/2025
La tarde de este miércoles se llevó a cabo una nueva negociación entre los gremios provinciales y el Ejecutivo.
El acuerdo al que se llegó incluye un bono de $200.000 pesos que, según adelantaron, se pagará el 16 de enero próximo.
También se acordó un aumento salarial de 5% con los sueldos del mes de diciembre. Se adelantó también que los trabajadores cobrarán el sueldo el próximo 30 y 31 del corriente mes.
Por último, el Ejecutivo y los gremios acordaron que las paritarias se retomarán en la primera quincena del mes de febrero. En esa oportunidad se podrá contemplar un aumento porcentual retroactivo a enero.
Últimas noticias
Te puede interesar
Convenio entre el Círculo Médico y el IPS: “Le da un marco de previsibilidad a esta relación”
Por María Victoria ArriagadaGobierno17/12/2025
Lo más visto