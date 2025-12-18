Pantallas, grooming y ciberacoso, las alertas para cuidar a los chicos en vacaciones

El inicio de las vacaciones de verano deja por muchas horas a niños y niñas expuestos a el uso de distsintos dispositivos móviles y sabemos que el esto puede ser perjudicial para su salud físicio como así también mental, además de los peligros a los que están expuestos se se encuentran en red o en línea.

Al respecto, la Secretaria de la Asesoría de Incapaces, Mabel Colque, señaló que esta situación no solo afecta a los niños, niñas y adolescentes, sino también a los adultos, sumada a esta situación, agregó el peligro de sufrir ciberdelitos como el grooming y el ciberacoso.

La Secretaria indicó pautas para estar alerta “hay señales claras como la modificación de la conducta, alteración del sueño, falta de concentración, aislamiento, se niega a sociabilizar, modificación en el apetito, falta de higiene personal”.

Además, comentó que el contenido que circula en internet muchas veces puede provocar que los menores se tornen violentos, ansiosos y con muchas frustraciones, por lo que manifestó que es fundamental el diálogo y la empatía con los niños, niñas y adolescentes, publicó por FM Profesional.