“Un celular es como darle un arma a un niño”, alertan psicopedagogos en Salta

La presidenta del Colegio de Psicopedagogía de Salta, Viviana Vacherand Solá, advirtió sobre las consecuencias que genera el uso excesivo de dispositivos electrónicos en niños y adolescentes, y consideró que iniciativas como el “Pacto Parental”, impulsado en Mendoza, deberían replicarse en la provincia.

Según informa Profesional FM, la propuesta surgió cuando padres de 300 alumnos de una escuela primaria mendocina acordaron no entregar celulares a sus hijos hasta los 13 años. A través de un grupo de WhatsApp y una página web, elaboraron un manifiesto para reducir el uso del celular y retrasar el acceso a redes sociales, priorizando el desarrollo integral de los chicos.

Vacherand Solá explicó que la exposición temprana y prolongada a las pantallas tiene efectos directos en el desarrollo cerebral. “La estimulación constante de la pantalla genera una hiperactivación negativa del cerebro. La energía lumínica permanente y la necesidad de satisfacción inmediata favorecen conductas adictivas”, señaló.

Según explicó, el uso excesivo de dispositivos activa mecanismos neuroquímicos que refuerzan la dependencia. “Se libera dopamina, que está asociada al placer y la adicción, y al mismo tiempo aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés”, detalló.

La especialista enumeró además múltiples consecuencias asociadas al uso desmedido de celulares, videojuegos y computadoras: trastornos del sueño, sedentarismo, ansiedad, dificultades para socializar, bajo rendimiento escolar, intolerancia a la frustración, agresividad e incluso cambios en la personalidad.

"Un celular es entregarle un arma a un niño"

"Los padres no lo ven como un problema porque es la niñera electrónica, advirtió, y remarcó la necesidad de asumir un mayor compromiso familiar en el cuidado de la salud mental infantil", concluyó.