¡Una buena! El 2025 superó al año pasado en adopciones y tutelas en Salta

En medio de un 2025 marcado por balances complejos o negativos, la provincia de Salta registra una noticia sumamente positiva en el ámbito de la niñez y la familia, pues las estadísticas muestran que este año se han superado ampliamente los números de 2024, tanto en las adopciones concretadas como en los procesos de guarda iniciados.

Al respecto el licenciado Matías Palomo, coordinador de la Secretaría Tutelar, detalló a InformateSalta que hasta el momento son 46 los niños y niñas que han iniciado guardas con fines de adopción durante este periodo, menores ya han dejado de estar bajo la órbita del Estado para convivir con sus nuevas familias adoptivas, una cifra que podría incluso aumentar antes del cierre de diciembre debido a audiencias que todavía están pendientes en el calendario judicial.

Respecto a la modalidad de los procesos, Palomo especificó que 13 chicos lograron su vinculación a través de las denominadas convocatorias públicas, mientras que los restantes 33 lo hicieron mediante el trámite ordinario de inscripción. "Son a través de estas difusiones donde se postulan familias a un caso en particular", aclaró sobreel alcance de las convocatorias que se difunden cada tanto.

El balance se torna positivo si se tiene en cuenta que el promedio histórico de la última década en Salta oscilaba entre las 30 y 35 adopciones anuales. Para el coordinador, este salto es algo para ponderar dentro del sistema judicial porque "la adopción viene a reparar el derecho vulnerado a la vida familiar", permitiendo restaurar la posibilidad de vivir en un entorno afectivo para aquellos menores que no pudieron permanecer con su grupo biológico de origen.

Esta buena noticia trasciende las fronteras de Salta pues, si bien la gran mayoría de los chicos permaneció dentro de la provincia, siete de ellos fueron vinculados con familias de San Luis, San Juan y Río Negro mediante el sistema de red nacional. El rango etario de este año fue sumamente amplio, abarcando desde bebés de apenas 45 días de vida hasta adolescentes de 14 años, lo que demuestra un interés diverso por parte de los solicitantes en todas las etapas de la infancia.

Más allá de este balance entusias, Palomo resaltó que actualmente son pocos los legajos de familias inscriptas en el registro provincial, con solo 16 expedientes activos y otros ocho en proceso de evaluación. "Realmente necesitamos que las familias se vengan a anotar y se informen sobre el trámite de adopción", enfatizó Palomo, destacando que el alto número de guardas otorgadas este año ha dejado el registro casi sin postulantes disponibles para nuevos casos.

Los interesados en informarse pueden acercarse a la Ciudad Judicial, en el edificio anexo 1 de la planta baja, o comunicarse al teléfono 425-8026 para recibir asesoramiento sobre los requisitos. Cabe mencionar que la oficina mantiene una guardia mínima durante la feria judicial de enero, por lo que el trámite de inscripción permanece abierto durante todo el año para quienes deseen abrir su corazón y brindar una oportunidad de vida familiar.