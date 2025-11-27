A través de la publicidad oficial se promocionará la adopción en Salta

En el Senado Provincial se dio sanción final a un proyecto de Ley que busca incrementar la difusión de la adopción en Salta.

La norma prevé que, a través de la publicidad oficial, se dé a conocer el trabajo de la Secretaría Tutelar sobre los procesos de adopción en Salta. Para eso, se destinará un porcentaje de la pauta oficial a la difusión de los trámites de adopción de menores.

El proyecto impulsado por el senador por Orán, Juan Cruz Cura, apunta a que la sociedad conozca cual es el proceso de adopción de niños, niñas y adolescentes, así como el acceso al Registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos, asignando un porcentaje de la pauta oficial para la difusión de los trámites y toda información relacionada.

Actualmente hay más de 300 niños, niñas y adolescentes alojados en dispositivos en la provincia muchos de ellos a la espera de ser adoptados.