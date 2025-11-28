Salta busca acelerar las adopciones: Hoy, 48 chicos siguen esperando

En sesión ordinaria, este jueves, el Senado de la Provincial aprobó el proyecto que establece cambios en la Ley de Adopción; “se trata de darle mayor agilización y humanización de los procesos de adopción en la provincia”, aseguró la representante de Anta, Alejandra Navarro e impulsora de este proyecto, que esperan sea aprobado en Diputados antes de Diciembre.

InformateSalta buscó la palabra de Matías Palomo, coordinador de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial de Salta, quien explicó que: "Lo que se plantea en esta media sanción, que calculo será confirmada por la cámara de Diputados, es agregar un segundo párrafo al artículo 1 de la Ley 7750, que implica la cuestión de disponer de determinado segmento, fracción de lo que habitualmente se utiliza como pauta oficial y así mismo todo el uso de los portales web del la Administración pública provincial para por un lado la difusión del trámite de adopción, requisitos y vías de contacto, para acercar a la ciudadanía una data más visilble respecto a este trámite".

Además este proyecto hace hincapié en la difusión masiva de las convocatorias públicas que están vigentes que actualmente se publican a través de la página Web del Poder Judicial y de la que replican muchos medios de comunicación: "Sumar todo lo que es los distintos dispositivos de comunicación que tiene el poder Ejecutivo este tipo de difusiones para aumentar así la posibilidades que se postulen familias a cada una de esas convocatorias que involucran a chicos entre 5 y 15 años, que involucran chicos que pueden estar en grupos de hermanos, chicos con alguna discapacidad o patología crónica".

El licenciado destacó que: "Esta ley permite seguir manteniendo el tema de la Adopción en la Agenda Pública, posicionar de manera fuerte, como lo venimos haciendo desde hace años, se suma con esta ampliación es la posibilidad es que haya mayor posibilidad de visualización a cada uno de estos llamados o a la misma cuestión que tiene que ver con los requisitos para la inscripción".

No se modifica el trámite

Palomo aclaró que con este cambio en la ley: "No se modifica el trámite de adopcion porque está reglamentado por ley Nacional, por el Código Civil y Comercial y no implica ninguna erogación en el presupuesto".

Además especificó que de aprobarse no habrá difusión masiva de datos de los menores: "Los datos personales de niños, niñas y adolscentes están garantizado en cuanto a la estricta reserva. Son derechos constitucionales. Solo se brindará información genérica".

Las guardas de adopción están por encima de otros años

El Licenciado Matías Palomo, detalló que son 48 los niñas, niños y adolescentes que están en convocatoria públicla: "Son chicos en esta franja de edad de 5 a 15 años que tienen alguna situación vinculadas a alguna discapacidad y patología, son chicos que ya han culminado los juzgados el trámite para avanzar en la adopción".

"En lo que va del año hemos tenido 40 procesos de adopción, chicos que iniciaron guardas con fines de adopción y nos queda diciembre, está siendo un año donde las guardas con fines de adopción están por encima de lo que habitualmente manejamos, que son de 30 a 35 adopciones por año".

Por último explicó que por otro lado están los niños, niñas y adolescentes que están en condiciones administrativas. "Es decier el organismo de protección, Secretaría de Niñez, informó a los respectivos juzgados de que estarían dadas las condiciones para la declaración judicial de adoptabilidad y a partir de ahí los Jueces del fuero de familia definen en cada caso, tienen que sacar la situación judicial de adoptabilidad", concluyó por InformateSalta.