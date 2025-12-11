La construcción cierra un año negativo en Salta: "Los obreros se agolpan a pedir trabajo"

Al hacer un balance del año 2025, el sector de la construcción en Salta cerró un ciclo negativo y pesimista, atravesando un momento que lo califican como el "peor de todos en mucho tiempo", donde la falta de un flujo constante de obras licitadas, sumada a la paralización de la inversión nacional, ha sumido a la actividad en una situación "desesperante".

Juan Carlos Segura, titular de la Cámara de la Construcción. expresó a InformateSalta la grave preocupación del sector, indicando que las pocas obras licitadas por el gobierno provincial, si bien ayudan, no alcanzan para mantener a flote a las empresas, lamentado a su vez la falta de apoyo de Nación, quien considera la obra pública un "tabú".

Segura recordó que a principios de 2025 no imaginó la magnitud de la crisis que se avecinaba. "Yo a principios de año pensé que la situación iba a cambiar, se iba a modificar", reconoció el titular de la Cámara, pero la falta de respuestas del Gobierno Nacional generaron una situación a la que "actualmente no le veo salida".

El impacto más sensible de esta crisis recae directamente en los trabajadores: "La realidad es que, en las pocas obras que tenemos, nosotros estamos viendo todos los días personas que se agolpan en el portón de la obra a pedir trabajo", espetó sobre un escenario que lo entristeció.

También afirmó que la situación de los obreros es crítica, especialmente con la llegada de las fiestas de fin de año, pues le suscita pena ver la cantidad de gente que está sin trabajo y que no sabe cómo afrontará los gastos de las celebraciones., con un sector paralizado y sin capacidad para generar nuevos puestos.

De cara al 2026, el deseo de Segura se centró en un cambio de mentalidad a nivel nacional, siendo su anhelo "que todo mejore para nuestro país, que empecemos a pensar en crecer y progresar todos juntos", expresó, sumando que la única esperanza del sector es que prime "la coherencia y la voluntad política" para retomar la inversión ya que "si crece el país, crecen todos".