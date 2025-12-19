Entró a robar en una escuela del norte y todo quedó grabado

Entró a robar en una escuela del norte y todo quedó grabadoInterior19/12/2025
Un nuevo hecho de inseguridad se vivió en la localidad de Embarcación después que un hombre ingresara a una escuela y se llevara una mochila.
Según publicó el periodista Ariel Costilla, el hecho sucedió en la escuela Fe y Alegría en el B° Santa Clara en Embarcación donde un hombre ingresó por un portón, se metió en secretaría y se llevó una mochila.
Dentro de la mochila había una computadora, útiles, un celular y una billetera con dinero.
La buena noticia, es que pudieron interceptarlo al sujeto y recuperar parte de lo sustraído.
