Entró a robar en una escuela del norte y todo quedó grabado

Interior19/12/2025
embarcación escuela robo

Un nuevo hecho de inseguridad  se vivió en la localidad de Embarcación después que un hombre ingresara a una escuela y se llevara una mochila. 

Según publicó el periodista Ariel Costilla, el hecho sucedió en la escuela Fe y Alegría en el B° Santa Clara en Embarcación donde un hombre ingresó por un portón, se metió en secretaría y se llevó una mochila.

Dentro de la mochila había una computadora, útiles, un celular y una billetera con dinero. 

La buena noticia, es que pudieron interceptarlo al sujeto y recuperar parte de lo sustraído. 

