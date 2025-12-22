Peleas, gritos y nadie interviene, otra vez denuncian hechos de violencia en zona Sudeste

Peleas, gritos y nadie interviene, otra vez denuncian hechos de violencia en zona SudestePoliciales22/12/2025
Un video compartido en redes sociales, muestra como la zona Sudeste sigue siendo foco de distintos enfrentamientos, en su mayoría adolescentes.
En este video en particular se observa en la Cuarta Etapa de B° Solidaridad, un gran número de jóvenes que vociferan pero el enfrentamiento concluye en una pelea entre dos de ellos en plena calle, como si se tratara de un ring de boxeo.
Todo sucede a vista y paciencia no solo de los menores sino también de mayores que no toman intervención para evitar pase a mayores.
Últimas noticias
La vacuna contra el dengue tiene una eficacia del 84,1%: “Es una herramienta complementaria”
Por María Victoria ArriagadaSalud23/12/2025
Te puede interesar
Las Lajitas: Aseguran que un oficial de Policía enviaba "mensajes vulgares" a una compañera
Por Guillermo CaliuoloPoliciales23/12/2025
J.V. González: Un empleado judicial habría amenazado a un oficial de la Policía
Por Guillermo CaliuoloPoliciales22/12/2025
Lo más visto