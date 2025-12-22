Peleas, gritos y nadie interviene, otra vez denuncian hechos de violencia en zona Sudeste

Un video compartido en redes sociales, muestra como la zona Sudeste sigue siendo foco de distintos enfrentamientos, en su mayoría adolescentes.

En este video en particular se observa en la Cuarta Etapa de B° Solidaridad, un gran número de jóvenes que vociferan pero el enfrentamiento concluye en una pelea entre dos de ellos en plena calle, como si se tratara de un ring de boxeo.

Todo sucede a vista y paciencia no solo de los menores sino también de mayores que no toman intervención para evitar pase a mayores.