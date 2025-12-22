Salta acelera gestiones para concretar el proyecto minero Taca Taca

Salta se encuentra en una etapa decisiva para concretar el megaproyecto de cobre Taca Taca, una de las inversiones mineras más esperadas de la región pues, según el nuevo secretario de Minería, Gustavo Carrizo, el objetivo central es destrabar los procesos administrativos pendientes para que la iniciativa pueda avanzar con firmeza.

En diálogo con Radio Salta, Carrizo subrayó que no falta mucho tiempo para concluir el análisis del estudio de impacto ambiental. "Ya nos reunimos con los responsables del proyecto Taca Taca y armamos una agenda que incluye contenido local, control y la agenda ambiental", explicó el funcionario destacando que la intención es resolver los temas de manera directa y coordinada.

También indicó que la nueva gestión busca implementar una dinámica de "escritorio abierto" para agilizar las habilitaciones sin perder el rigor técnico que exige la normativa vigente. "No voy a mandar ningún expediente a dormir meses; nos sentamos con los equipos técnicos y lo resolvemos, eso puede llevar 48 horas", aseguró Carrizo.

Un factor importante en ese esquema es el RIGI, cuya vigencia es considerada clave para el éxito de Taca Taca: Según Carrizo, el tiempo apremia, ya que este régimen vence en junio del próximo año y es esencial para garantizar la viabilidad financiera de minas de esta magnitud. "Sin ese régimen es muy difícil avanzar en proyectos de esta escala; hay que mirar todo el espectro y resolver cosas en simultáneo", remarcó.

Desarrollo en marcha

El secretario también puso el foco en la necesidad de ampliar el conocimiento geológico de la provincia para no depender únicamente de los proyectos actuales. "El verdadero futuro de la Provincia está en la exploración; tenemos que explorar mucho más porque la Puna está en gran parte inexplorada", afirmó antes de anticipar la creación de una mesa de exploración minera que integrará a diversos actores para darle velocidad y previsibilidad al descubrimiento de nuevos yacimientos.

Finalmente, el funcionario se mostró optimista sobre la evolución del sector hacia el año 2026, apostando por una gestión con fuerte presencia en el territorio y metas bimestrales por proyecto, con la estrategia del Gobierno apuntando a que Salta no solo sea un destino atractivo por sus recursos naturales, sino también por la eficiencia de su administración pública.

Con Taca-Taca como estandarte, Salta busca consolidarse como el polo minero más dinámico y transparente del país.