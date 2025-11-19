Salta avanza con Taca Taca: Confirmaron la intención de invertir USD 3.600 millones

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de First Quantum Minerals para repasar los avances del proyecto Taca Taca, una de las inversiones mineras más grandes previstas para la Puna salteña.

Durante el encuentro, la empresa ratificó la intensión de una inversión inicial de USD 3.600 millones y destacó que, solo en la etapa actual de estudios, más del 80% del empleo y el 89% de los proveedores son salteños.

La planificación prevé una vida útil del yacimiento de 32 años, con una producción anual estimada de 250.000 toneladas de cobre, 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno.

El proyecto generará más de 4.000 puestos de trabajo durante la construcción y cerca de 2.000 empleos directos cuando entre en operación. Sáenz aseguró que se trata de una oportunidad histórica para el desarrollo productivo de la región.