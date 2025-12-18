Taca Taca podría convertirse en la primera mina de cobre de clase mundial en Salta

En una entrevista con TheNorthernMiner el CEO de First Quantum Minerals (FQM), Tristan Pascall, uno de los productores de cobre más importantes del mundo, dialogó cobre el reposicionamiento estrategico de sus operaciones. En este contexto Taca Taca, proyecto minero ubicado en el Departamento Los Andes, cobra especial relevancia.

Taca Taca es considerado un valor estrategico dentro del portfolio de FQM, y desde la compañia sostienen que considerarán socios aunque en su historial se encuentran grandes proyectos a gran escala así que no sorprendería que lo encaren solos.

En este sentido negaron que el proyecto se encuentre frenado, dado que sigue siendo uno de los principales greenfields del portafolio.

El proyecto cuenta con recursos superiores a los 1.700 Mt y un potencial de producción de clase mundial. Es por tres caracteristicas que resulta tan llamativo; gran escala, vida larga y desafíos operativos. En los próximos años Taca Taca podría ser la primera mina de cobre de clase mundial en la Provincia de Salta, se espera que cada año produzca 250.000 toneladas de cobre, además de oro y molibdeno, además tiene asegurados 32 años de operación.

Ubicado a 35 kilómetros de Tolar Grande, es la mayor inversión minera de Salta (unos u$s3.600 millones) y generará un fuerte impacto económico: hasta 4.000 empleos en la construcción y 2.000 en la etapa operativa y de producción, con prioridad para trabajadores y proveedores locales.

Se espera que el proyecto traiga consigo mejoras clave en la zona de la puna, conexión eléctrica moderna, fibra óptica, proyectos solares y tanto rutas como ferrocarril renovados además de una pista aérea

Desde First Quantum se mantiene un diálogo permanente con las comunidades, con programas médicos, educativos y de control del agua. La empresa destaca que su experiencia global en grandes proyectos y su equipo técnico especializado son la base para llevar adelante una operación de este nivel en la Puna salteña.