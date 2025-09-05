RIGI: ¿Cuáles son los 12 proyectos que se evalúan?

Hasta ahora, el Gobierno aprobó siete proyectos de gran envergadura, que abarcan sectores como hidrocarburos, minería, energías renovables y siderurgia. Uno de ellos, está en la provincia de Salta y se trata del Proyecto Rincón de Litio, para el cual se prevé una inversión de u$s2.724 millones para explotar litio en el salar del Rincón.

Por otro lado, aún se analizan 12 proyectos, con inversiones comprometidas que suman u$s21.281 millones.

Los proyectos RIGI en evaluación son:

Sal de Oro POSCO (ARGENTINA S.A.U.) presentado el 30/10/2024 (u$s633 millones)

Gualcamayo (MINAS ARGENTINAS S.A.) presentado el 8/11/2024 (u$s665 millones)

Los Azules (Andes Corporacion Minera S.A.) presentado el 11/2/2025 (u$s2.672 millones)

Terminal Multipropósito Timbúes (TERMINAL TIMBÚES S.A.) presentado el 10/4/2025 (u$s290 millones)

Sal de Vida Galaxy Lithium (Sal de Vida S.A.) presentado el 11/4/2025 (u$s818 millones)

Parque Eólico La Rinconada (VIENTOS LA RINCONADA S.A.U.-(Tenaris-Siderca)) presentado el 28/5/2025 (u$s206 millones)

Midstream RDA (SUCURSAL DEDICADA MIDSTREAM RDA - (Pampa Energía)) presentado el 1/7/2025 (u$s295 millones)

Veladero (Minera Andina del Sol S.R.L. Suc Ded 1 (MASSD1)) presentado el 4/8/2025 (u$s380 millones)

Arenas de Cercanías (Minera del Mojotoro S.A., Frontera S.A., AFAO SGP S.A., Minera Orosmayo S.A., Wellknows S.A.S. (UT)) presentado el 5/8/2025 (u$s232 millones)

Planta Tratamiento Los Toldos (Tecpetrol S.A. – Gas y Petróleo del Neuquén S.A. - UT) presentado el 6/8/2025 (u$s1.006 millones)

El Pachón (Glencore Pachón S.A.) presentado el 18/8/2025 (u$s9.533 millones)

Minería Agua Rica (Minería Agua Rica LLC Sucursal Argentina) presentado el 18/8/2025 (u$s3.806 millones)

Sumados a esos 12 proyectos presentados, hay otras siete propuestas que se espera soliciten la adhesión al régimen. Tres son iniciativas mineras en San Juan (Vicuña Corp., Aldebarán, Casposo-Hualilán), otro es un proyecto de plata en Catamarca-Salta (Diablillos, de AbraSilver), uno es un proyecto de litio en Catamarca (Lake Resources), otro es una planta de producción de biocombustibles en Santa Fe (Santa Fe Bio, de YPF y ESSENTIAL ENERGY) y un centro de esquí de alta montaña en Mendoza, el primero de turismo, pero que no está decidido todavía.