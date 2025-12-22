Los polémicos comentarios ante los festejos por recibidas en el Monumento: ¿Habría que ordenarlos?

Tras la oleada de festejos de estudiantes recibidos en el Monumento a Güemes, se generó un fuerte debate en redes sociales. Mientras muchos usuarios destacaron el esfuerzo y la alegría de quienes alcanzaron su título, otros cuestionaron el impacto de los festejos en el espacio público y reclamaron mayor responsabilidad.

“Espero que después de festejar, limpien lo que ensuciaron”

Entre los mensajes de apoyo, varios usuarios defendieron el derecho a celebrar un logro académico. “Amo cuando se reciben, es la recompensa a todos sus esfuerzos”, comentó Magali Aranda, mientras que Andeina Choque expresó: “Solo el que estudia sabe lo que cuesta tener ese título, muchas horas sin dormir, estrés y dejar cosas de lado para lograr un futuro”.

Otros mensajes remarcaron el valor simbólico del momento. “Al final del día solo uno sabe el esfuerzo que hace y las metas que se propone. Cumplirlas debe ser pura alegría”, escribió Floro Benitez, en defensa de los festejos.

Sin embargo, también hubo numerosas críticas vinculadas al uso del monumento y a la suciedad que habría quedado tras las celebraciones. “Espero que después de festejar, limpien lo que ensuciaron”, señaló Teresa Alvarado, mientras que Isa Rivero Cruz cuestionó: “¿La mugre? ¿Quién se responsabiliza?”.

En la misma línea, algunos usuarios apuntaron al ruido y a la presencia de parlantes y vehículos. “Está bueno que festejen sus logros, pero el ruido, los gritos y la música tan fuerte no”, comentó Bri Tc. Algunos mensajes fueron más duros y alertaron sobre posibles riesgos. “Como los camiones que llevaban hinchadas, esto se va a terminar prohibiendo hasta que haya un muerto”, escribió Gabriel Castillo.

"Esto se va a terminar prohibiendo”

El debate también dejó mensajes que llamaron a la convivencia y al respeto mutuo. “Qué lindo ver tantos recibidos, pero estaría bueno no ensuciar así el festejo y ayudar a mantener la limpieza”, escribió Ayee Guantay, quien además pidió no desmerecer el esfuerzo de quienes estudian.

El intercambio de opiniones volvió a poner en discusión el uso del Monumento a Güemes como punto de celebración, el cuidado del espacio público y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el festejo legítimo de un logro personal y el respeto por los lugares compartidos.