Marcha por Cordeyro: En autos y con banderas argentinas, pedirán "verdad y justicia"

Familiares, amigos y personal retirado de la policía de Salta y el servicio Penitenciario marcharán este miércoles 29 de Octubre bajo el lema "Verdad y Justicia" pidiendo tanto por el esclarecimiento de esta causa, como así también de muchas otras que aún siguen impunes.

La concentración será en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes desde las 9.45, para luego partir en vehículos, portando banderas argentinas y provinciales, según manifestaron los organizadores.

Parte de la familia del excomisario confirmó su participación y pidió a la comunidad salteña “sumarse en forma pacífica y respetuosa a esta jornada de unidad y memoria” publicó De Frente Salta.