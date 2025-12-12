GOAT Tour: India levanta una estatua de 21 metros para homenajear a Messi

Este sábado, Lionel Messi recibirá uno de los homenajes más imponentes de su carrera: una estatua de 21 metros de altura, creada especialmente para su visita a India en el marco del “GOAT Tour”, una gira de tres días que incluirá presentaciones, eventos deportivos y encuentros oficiales.

La monumental escultura, realizada por un equipo de 45 personas durante 27 días, será presentada en la ciudad de Calcuta y marcará el inicio del tour, del que también participarán sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes viajaron junto al capitán argentino en un jet privado Gulfstream 5.

El recorrido continuará por las ciudades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde habrá actividades con fanáticos, un mural de gran formato y la zona interactiva “Hola Messi”, que incluye una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono. Por razones de seguridad, el rosarino seguirá la ceremonia inaugural desde el hotel.

En Hyderabad, Messi formará parte de la GOAT Cup en el estadio Rajiv Gandhi, que incluirá un partido de celebridades en modalidad 7 vs 7 y un show especial en su honor.

Además, está previsto un encuentro con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes logros internacionales. Esta será la segunda visita del astro a India, tras su paso en 2011 con la Selección argentina.

El homenaje llega en un momento de plena vigencia deportiva: Messi cerró el 2025 con 46 goles y 28 asistencias, ubicando esta temporada entre las más productivas de su carrera. Con este nuevo monumento, India se suma a la lista de países que inmortalizan al capitán argentino, que ya cuenta con esculturas en Argentina y próximamente también en el estadio del Barcelona.