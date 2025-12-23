Colectivos, comercio, recolección y más: Así son los horarios especiales por Navidad en Salta

La llegada de la Navidad y las celebraciones de fin de año están llevando a modificaciones en los horarios de los servicios y atenciones en toda la ciudad de Salta, con disposiciones especiales que buscan garantizar que los trabajadores puedan compartir con sus familias mientras se mantienen las guardias necesarias para el funcionamiento de la capital. ¿Cuáles son algunos de estos cambios?

Importante, el tema de la basura: Agrotécnica Fueguina informó que los miércoles 24 y 31 de diciembre la recolección de residuos se realizará únicamente hasta las 12 horas. El servicio se reanudará recién a las 21 horas durante los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero. Se solicita a los vecinos respetar estos horarios de forma estricta para evitar la acumulación de basura en las veredas y facilitar las tareas de limpieza urbana.

Por su parte, SAETA anticipó que el transporte público dejará de circular a las 19:00 durante las vísperas del 24 y 31 de diciembre para el guardado definitivo de las unidades. La actividad se retomará el jueves 25 a partir de las 10:00 y funcionará con una frecuencia restringida hasta las 22:00. El servicio nocturno habitual regresará recién a partir de la medianoche del viernes 26 con las salidas desde las 5:30 de la mañana.

A su vez, las estaciones de servicio de todo el país suspenderán la venta de combustibles durante el horario nocturno tanto en Navidad como en Año Nuevo. Los surtidores permanecerán cerrados entre las 22 y las 6 horas durante las noches del 24 y el 31 de diciembre por disposición de la cámara del sector. Se recomienda a los conductores cargar combustible con anticipación para evitar inconvenientes en los traslados durante los festejos.

El sector bancario no tendrá atención presencial en las sucursales los días 24 y 31 de diciembre debido al asueto dispuesto por el Banco Central. Durante estas jornadas no se podrán realizar trámites por ventanilla ni operaciones cambiarias, aunque se mantendrán operativos los cajeros automáticos y canales digitales. La medida alcanza a todas las entidades financieras del país que adhieren a la resolución oficial por las festividades.

El comercio local cerrará sus puertas a las 17 horas durante las vísperas para permitir que los empleados lleguen a tiempo a sus hogares. Previamente, los días lunes y martes de cada semana, los locales podrán extender su atención de manera opcional hasta las 23 horas. Cabe recordar que el 25 de diciembre y el 1 de enero la actividad comercial será nula por tratarse de feriados nacionales no trasladables según el acuerdo vigente.

Finalmente, la administración pública provincial y el Poder Judicial de Salta confirmaron asueto total para los días 24 y 31 de diciembre respectivamente. La justicia declaró feriado judicial con suspensión de términos procesales, mientras que los organismos del Ejecutivo mantendrán guardias mínimas indispensables, decisión que se tomó para facilitar el acercamiento familiar de los agentes públicos que residen lejos de sus hogares.