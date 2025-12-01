“El comercio ilegal nos está afectando”, la industria salteña marca un punto crítico

La Unión Industrial de Salta volvió a encender las alarmas respecto a la situación del sector productivo en la provincia. Pedro Pittaluga, director ejecutivo de la entidad, analizó el panorama actual y detalló los principales desafíos que enfrentan las industrias locales.

Según explicó en diálogo con CNN Salta, la caída interanual alcanza el 2%, con la construcción como el rubro más golpeado. “La construcción es el sector más afectado y hay industrias que continúan estancadas. Todo lo que tiene que ver con proveedores de la construcción también están siendo perjudicados”, señaló.

Uno de los puntos más sensibles para la competitividad provincial sigue siendo el costo logístico, históricamente elevado en el norte argentino. “El costo logístico para la industria salteña tiene un impacto muy importante. Para tener una política industrial fuerte necesitamos generar, respecto a otros países, las mismas condiciones”, afirmó Pittaluga.

El dirigente industrial insistió en que el sector atraviesa tensiones adicionales por el avance del comercio informal y la competencia desleal generada por ciertos productos importados:

“Hoy nos afecta el comercio ilegal, en la importación de bienes y consumos respecto a empresas vinculadas con comercios”

Pittaluga remarcó que, más allá de la coyuntura económica nacional, la industria tiene su propio desafío interno:

“Así como el comercio trabaja en la macroeconomía, la industria debe trabajar en la microeconomía, controlando la demanda y viendo de qué forma afecta. Necesitamos trabajar en los costos y en un desarrollo federal integrado”.

Otro de los obstáculos señalados fue la carga tributaria provincial, especialmente el impuesto a los Ingresos Brutos. “El impacto de Ingresos Brutos acá en Salta con respecto a otras provincias sigue siendo alto para las empresas. Esto puede afectar alguna inversión de gran interés”, expresó.

Finalmente, Pittaluga llamó a fortalecer la articulación regional: “La realidad es que hay que trabajar la relación en el norte, en materia judicial, municipios, empresas, etc. Estos son los temas de agenda”.