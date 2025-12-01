Cayó el patentamiento de autos 0km en noviembre: “Es normal en esta época”

Según un informe emitido por ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) el patentamiento de autos 0km registró una caída del 3,6% interanual y un desplome del 33,2% a nivel mensual en noviembre, vendiendo 1.315 vehículos menos en relación a noviembre de 2024.

Desde InformateSalta nos comunicamos con Humberto Santillán, dueño de la concesionaria que lleva su nombre, quien afirmó que en Salta se replica este panorama nacional.

Esta baja en el patentamiento es estacional, explicó, ya que al estar próximos a finalizar le año, los clientes esperan por los modelos 2026.

“En Salta se registró esta baja, es general. Es normal que pase en esta época del año”.

Generalmente los patentamientos vuelven a reactivarse en enero: “La gente decide cambiar el auto para salir de vacaciones. Normalmente es un buen mes de trabajo”.

Cerrando un año positivo con un incremento de ventas considerables respecto del 2024, con 150.000 unidades más, esperan un 2026 con un mercado que rondaría las 600.000 unidades.

Consultado por cual es el vehículo más requerido por los salteños, dijo que Volkswagen lidera en la provincia, con el 23% aproximadamente del mercado.