“Nos saquemos la bronca”: Vendedor ambulante increpó con agresividad a inspectores

En plena previa de Nochebuena y con el centro de la ciudad colmado de compradores, se vivió un momento de tensión entre inspectores municipales y un vendedor ambulante en la intersección de Urquiza e Ituzaingó.

El episodio ocurrió durante la tarde de este martes 23 de diciembre, cuando personal de Control Comercial le indicó al hombre que no podía permanecer vendiendo en ese sector, en el marco de los operativos que se realizan para ordenar el espacio público durante las fiestas.

Lejos de acatar la indicación, el vendedor reaccionó de manera agresiva y provocadora, llegando incluso a invitar a pelear a los inspectores, generando preocupación entre los vecinos y comerciantes que se encontraban en la zona.

“Vos siempre me sacás a mí, que me tenés bronca, nos saquemos la bronca pue”

Si bien la situación no pasó a mayores y no hubo personas lesionadas, el episodio volvió a exponer los comportamientos violentos y la falta de respeto por parte de algunos vendedores informales, que generan malestar e inseguridad en sectores de alta circulación.

Finalmente, el vendedor se retiró del lugar, mientras que desde el municipio confirmaron que los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad, especialmente durante los días previos a las fiestas, con el objetivo de garantizar el orden, la convivencia y la seguridad de vecinos, comerciantes y peatones.