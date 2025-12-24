Llegó la hora de saludar: 20 frases para mandar por WhatsApp y quedar bien

Este miércoles tendrás que saludar a muchas personas y si no queres repetir el mensaje y enviar uno diferente, te ayudamos con 20 mensajes que expresan buenos deseos, afecto y deseos religiosos.

A continuación, presentamos una selección variada de frases ideales para enviar en estas fechas, abarcando mensajes emotivos, divertidos, religiosos y creativos.

Esta es una selección de frases diseñadas para transmitir la esencia de la Navidad. Estas palabras, cuidadosamente escogidas, son ideales para compartir en WhatsApp o en cualquier plataforma digital, llevando un mensaje cálido y positivo a seres queridos.

Frases de buenos deseos

Que la magia de esta Nochebuena llene tu hogar de amor y alegría. ¡Felices fiestas!

Que nunca falten abrazos sinceros ni motivos para sonreír. ¡Feliz Nochebuena!

Deseo que esta noche especial esté llena de paz y felicidad para ti y los tuyos.

Que cada momento de esta Nochebuena se convierta en un hermoso recuerdo.

Que el espíritu de la Navidad ilumine tu vida con amor y esperanza.



Frases para familia y amigos

Gracias por ser parte de mi vida. Les deseo una Nochebuena llena de amor y risas.

A la mejor familia del mundo: los quiero mucho. ¡Feliz Nochebuena!

Aunque estemos lejos, mi corazón está con ustedes esta noche especial.

Amistades como la tuya son el mejor regalo. ¡Feliz Nochebuena!

Gracias por tantos momentos compartidos. Que esta noche sea inolvidable.



Frases religiosas

Que el nacimiento de Jesús renueve nuestra fe y nos llene de bendiciones.

Que la luz de Belén ilumine tu hogar y tu vida. ¡Feliz Nochebuena!

Que Dios te guíe y te colme de paz en esta noche especial.

Que la esperanza y el amor renazcan en nuestros corazones esta Nochebuena.

Que el mensaje de amor y paz de la Navidad nos acompañe siempre.

Frases divertidas y originales