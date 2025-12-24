Llegó la hora de saludar: 20 frases para mandar por WhatsApp y quedar bien

Llegó la hora de saludar: 20 frases para mandar por WhatsApp y quedar bien24/12/2025
Este miércoles tendrás que saludar a muchas personas y si no queres repetir el mensaje y enviar uno diferente, te ayudamos con 20 mensajes que expresan buenos deseos, afecto y deseos religiosos.
A continuación, presentamos una selección variada de frases ideales para enviar en estas fechas, abarcando mensajes emotivos, divertidos, religiosos y creativos.
Esta es una selección de frases diseñadas para transmitir la esencia de la Navidad. Estas palabras, cuidadosamente escogidas, son ideales para compartir en WhatsApp o en cualquier plataforma digital, llevando un mensaje cálido y positivo a seres queridos.
Frases de buenos deseos
- Que la magia de esta Nochebuena llene tu hogar de amor y alegría. ¡Felices fiestas!
- Que nunca falten abrazos sinceros ni motivos para sonreír. ¡Feliz Nochebuena!
- Deseo que esta noche especial esté llena de paz y felicidad para ti y los tuyos.
- Que cada momento de esta Nochebuena se convierta en un hermoso recuerdo.
- Que el espíritu de la Navidad ilumine tu vida con amor y esperanza.
Frases para familia y amigos
- Gracias por ser parte de mi vida. Les deseo una Nochebuena llena de amor y risas.
- A la mejor familia del mundo: los quiero mucho. ¡Feliz Nochebuena!
- Aunque estemos lejos, mi corazón está con ustedes esta noche especial.
- Amistades como la tuya son el mejor regalo. ¡Feliz Nochebuena!
- Gracias por tantos momentos compartidos. Que esta noche sea inolvidable.
Frases religiosas
- Que el nacimiento de Jesús renueve nuestra fe y nos llene de bendiciones.
- Que la luz de Belén ilumine tu hogar y tu vida. ¡Feliz Nochebuena!
- Que Dios te guíe y te colme de paz en esta noche especial.
- Que la esperanza y el amor renazcan en nuestros corazones esta Nochebuena.
- Que el mensaje de amor y paz de la Navidad nos acompañe siempre.
Frases divertidas y originales
- ¡Que esta noche sea mágica y que Papá Noel no se olvide de nadie!
- ¡Feliz Nochebuena! Que los regalos no falten y estén bien envueltos.
- Que comas mucho, rías más y disfrutes al máximo. ¡Felices fiestas!
- ¡Feliz Nochebuena! Recuerda que las calorías navideñas no cuentan.Si la vida es un regalo, tú eres uno de mis favoritos. ¡Feliz Nochebuena!
