Otra vez animales sueltos, esta vez en Orán

Otra vez animales sueltos, esta vez en OránPoliciales24/12/2025
Personal de la División Caballería llevó a cabo un operativo tras una alerta ciudadana en la intersección de las calles Diego Calvisi y Lavalle en el municipio de Orán.
Se incautaron dos caballos sueltos que ponían en peligro a los conductores de la zona. En otros puntos de la provincia se produjeron accidentes de tránsito.
Tras el operativo los animales fueron puestos en resguardo.
