Otra vez animales sueltos, esta vez en Orán

Policiales24/12/2025
caballos sueltos

Personal de la División Caballería llevó a cabo un operativo tras una alerta ciudadana en la intersección de las calles Diego Calvisi y Lavalle en el municipio de Orán.

Se incautaron dos caballos sueltos que ponían en peligro a los conductores de la zona. En otros puntos de la provincia se produjeron accidentes de tránsito.

Tras el operativo los animales fueron puestos en resguardo.

caballos sueltos orán

